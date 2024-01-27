كاساس يكشف خفايا الفوز على اليابان ورسالة ما بين الشوطين

2024-01-27 12:30:19 - المصدر: العربي الجديد

حلّ مدرب منتخب العراق الإسباني خيسوس كاساس (50 عاماً) ضيفاً على برنامج المجلس الذي يعرض على قنوات الكأس القطرية، وتحدث في عدد من الملفات وأجاب عن أسئلة الضيوف وكذلك المقدم خالد جاسم، تزامناً مع بطولة كأس آسيا 2023 المقامة حالياً في قطر، وتمتد حتى العاشر من فبراير/ شباط المقبل.

وعن الذي حصل قبل مباراة اليابان التي فاز بها أسود الرافدين بنتيجة 2-1 سجل أيمن حسين منهما هدفين في لقاء مثير للغاية، قال كساس عن ذلك: "في البداية، تحدثت مع اللاعبين وأخبرتهم أن في كرة القدم يمكن الفوز على أي منتخب وأي فريق، ويمكننا الفوز على اليابان، لكن علينا تقديم مباراة متكاملة أمام منتخب لديه لاعبين ينشطون في الدوريات الأوروبية، علينا أن نقتنع بالفوز وأن نقدم مباراة متكاملة، وعدم جعلهم يلعبون بكل أريحية".

وعن الرسالة التي وجهها كاساس للاعبين خلال شوطي اللقاء: "بين الشوطين ما قلته تأكيد الخطة التي وضعناها وهي مواصلة الللعب بكل شراسة وعدم الخوف والضغط على الخصم، وتمكنا من الفوز، وبين الشوطين، كان التكتيك حاضراً أكثر من الخطاب العاطفي والحماسي، ضد اليابان لا تحتاج لتحفيز اللاعبين، فقط تحتاج مساعدته ببعض التعليمات قبل وخلال المباراة".

ويلعب منتخب العراق في الدور المقبل مع نظيره الأردني الذي حلّ ثالثاً في مجموعته، بينما استطاع أسود الرافدين احتلال المركز الأول بعد تحقيق 3 انتصارات متتالية، بدأت بالفوز على إندونيسيا 3-1 ثم على حساب اليابان 2-1 وكذلك أمام فيتنام في اللقاء الختامي بنتيجة 3-2 بعدما أراح كاساس بعض الأسماء.