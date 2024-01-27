اعتقال 5 متهمين بحوزتهم مواد مخدرة في ثلاث محافظات

2024-01-27 12:32:46 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت قيادة قوات الحدود، اليوم السبت (27 كانون الثاني 2024)، اعتقال 5 متهمين بحوزتهم مواد مخدرة في البصرة وواسط وديالى.

وذكرت القيادة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "مفارز مديرية شرطة الكمارك في مراكز شرطة كمرك الشلامجة وزرباطية ومندلي تمكنت من ضبط (5) متهمين بينهم اجنبيان اثنان بحوزتهم مواد مخدرة نوع (ترامادول، كرستال)".

وأضافت أنه "تم تنظيم محضر ضبط اصولي واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".