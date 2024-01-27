إتحاد الإسكواش يقيم أول نشاطاته لعام (2024)

2024-01-27 13:56:02 - المصدر: واع

بغداد - واعيقيم اتحاد الإسكواش اليوم السبت بطولة محلية في ملاعب كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة بالجادرية تعد أول نشاطات اللعبة للعام (2024) تحضيراً للمشاركات الخارجية المقبلة.وقال رئيس اتحاد الاسكواش علي جهاد لوكالة الأنباء العراقية: إن" منهاج العام الجديد يتضمن العديد من النشاطات الرياضية وسيكون أول الغيث تنظيم بطولة محلية لمختلف الأعمار والفئات بمشاركة واسعة من اللاعبين والتي تعد مؤهلة لتمثيل المنتخبات الوطنية في ضوء النتائج المتحققة تمهيداً لخوض التحديات الخارجية المقبلة، متوقعاً أن تشهد منافسة مثيرة بين المشاركين بهدف الفوز والظفر بالمراتب الأولى وبتواجد العديد من الطاقات الشبابية الواعدة التي ينتظرها الكثير مستقبلاً ".وأضاف أن "المسابقة تعد بوابة تحضيرية ومحطة مهمة لاختيار العناصر التي سيكون على عاتقها الدفاع عن سمعة رياضتنا خارجياً، مبيناً أن الإقبال الكبير على المشاركة يعكس مدى اتساع قاعدة اللعبة، ويضيف لها أهمية تنافسية في طريق الإعداد والتقدم نحو الارتقاء بها عربياً وقارياً".وأشار إلى أن "اتحاده حريص جداً على إنجاح مهمة فرقنا الوطنية من خلال توفير جميع المستلزمات بغية إنجاح مشاركاتها عبر تهيئة المعسكرات التدريبية الداخلية والخارجية بدءاً من شهر شباط المقبل، وهناك عدة محطات تحضيرية للارتقاء بمستوى لاعبينا وتجهيزهم بأفضل صورة ممكنة للمسابقات المقبلة، لاسيما البطولة الآسيوية المزمع إقامتها في الصين مطلع حزيران".