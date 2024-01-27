الثلوج تغطي دهوك وفرق الإزالة تستنفر لفتح الطرق والمعابر

2024-01-27 14:04:02 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تعرضت مناطق عدة في محافظة دهوك إلى هطول جديد للثلوج خلال الليلة الماضية، وشملت المناطق الحدودية مع تركيا وتحديداً منطقة برواري بالا الحدودية، فضلاً عن بعض المناطق في قضاء العمادية حيث تساقطت كميات كبيرة من الثلوج.

وقال مسؤول الإعلام في دائرة صيانة الطرق في دهوك كمال محمد، لوكالة شفق نيوز، إن "فرق إزالة الثلوج بدأت أعمالها في الساعات الأولى من صباح اليوم، وقامت بتنظيف وفتح الطرق الرئيسية في ناحية كاني ماسي".

وأضاف محمد، أن "معبر سرزير الحدودي مع تركيا الذي يمتد على طول 30 كيلومتراً جرى إعادة فتحه بعد أن بلغ سمك الثلوج المتساقطة ما بين 30 و56 سم".

وأكد أن "فرق الازالة قامت أيضا بتنظيف وفتح الطرق بين محافظة دهوك وقضاء العمادية"، مشيراً إلى استمرار الجهود للتعامل مع التأثيرات الناتجة عن الهطول الثلجي، بهدف تسهيل حركة المرور وتأمين سلامة المواطنين".

وشهدت محافظتا دهوك وأربيل في إقليم كوردستان، أعلى كمية من تساقط الأمطار خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ووفقا لما نشرته المديرية العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي في الإقليم من احصائية، فإن أعلى نسبة تساقط للثلوج كانت في منطقة "كاني ماسي" بدهوك بارتفاع بلغ 35 سم.

وكان خبير التنبؤات الجوية صادق عطية قد توقع، يوم الخميس الماضي، أن تتساقط الثلوج على المناطق الجبلية في اقليم كوردستان طوال أيام الأسبوع الجاري.