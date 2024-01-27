2024-01-27 14:16:12 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

النزاهة: صدور (37) أمر استقدام بحق كبار المسؤولين خلال شهر كانون الأول

كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن مجمل الأوامر القضائيَّة الصادرة والمُنفَّذة بحقّ كبار المسؤولين وذوي الدرجات العليا خلال شهر كانون الأول من العام 2023 .

مكتب الإعلام والاتصال الحكومي في الهيئة، وفي معرض حديثه عن أوامر الاستقدام الصادرة على خلفيَّة قضايا حقَّقت فيها مُديريَّات ومكاتب تحقيق الهيئة في بغداد والمُحافظات وأحالتها إلى القضاء، أشارت إلى أنَّ الجهات القضائيَّة أصدرت (37) أمر استقدامٍ بحقّ كبار المسؤولين من ذوي الدرجات العليا للمُدَّة من (1-31/12/2023) .

وأضاف مكتب الإعلام إنَّ الأوامر شملت وزيراً حالياً ووزيراً سابقاً، وعضواً حالياً في مجلس النوَّاب، فضلاً عن وكيل وزيرٍ حالي ووكيل وزيرٍ سابقٍ ومحافظٍ سابقٍ وأسبق،إضافةً إلى (11) مديراً عاماً حالياً، و(13) مديراًعاماً سابقاً، و(3) أسبقين، كما شملت الأوامر عضوي مجلس محافظة سابقاً وأسبق.







