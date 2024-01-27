صدور 37 أمر استقدام بحق كبار المسؤولين العراقيين في شهر

2024-01-27 14:24:02 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشفت هيئة النزاهة الاتحادية، يوم السبت، عن مجمل الأوامر القضائية الصادرة والمُنفذة بحق كبار المسؤولين وذوي الدرجات العليا خلال شهر كانون الأول من العام 2023 .

وقال مكتب الإعلام والاتصال الحكومي في الهيئة، في بيان، ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن أوامر الاستقدام صدرت على خلفية قضايا حققت فيها مُديريات ومكاتب تحقيق الهيئة في بغداد والمُحافظات وأحالتها إلى القضاء، مبينا أن الجهات القضائية أصدرت 37 أمر استقدامٍ بحق كبار المسؤولين من ذوي الدرجات العليا للمُدة من 1-31/12/2023 .

وأضاف مكتب الإعلام إن الأوامر شملت وزيراً حالياً ووزيراً سابقاً، وعضواً حالياً في مجلس النواب، فضلاً عن وكيل وزيرٍ حالي ووكيل وزيرٍ سابقٍ ومحافظٍ سابقٍ وأسبق،إضافةً إلى 11 مديراً عاماً حالياً، و13 مديراًعاماً سابقاً، و3 أسبقين، كما شملت الأوامر عضوي مجلس محافظة سابقاً وأسبق.