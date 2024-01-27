انطلاق الجولة الأولى للحوار بين بغداد وواشنطن بشأن مهام التحالف

2024-01-27 14:30:04 - المصدر: العربي الجديد

انطلقت في العاصمة العراقية بغداد، اليوم السبت، أولى جولات الحوار الثنائي بين بغداد وواشنطن، بشأن إنهاء مهمة التحالف الدولي في العراق، والذي تصاعدت المطالب أخيراً بإنهاء وجوده من قبل الفصائل المسلحة والقوى العراقية الحليفة لإيران، إثر ضربات أميركية لمقار فصائل بالعراق رداً على هجماتها ضد قواعده في البلاد وخارجها.

وكانت الخارجية العراقية، قد أعلنت، أول أمس الخميس، التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة، يقضي بتشكيل لجنة من أجل تقييم تهديد "داعش" وخطره، بهدف صياغة جدول زمني محدد لمدة وجود التحالف الدولي في العراق، والمباشرة بخفض تدريجي مدروس على الأراضي العراقية، وصولاً إلى إنهاء المهمة العسكرية للتحالف ضد "داعش".

ووفقاً لبيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، فإن "السوداني رعى انطلاق الجولة الأولى للحوار الثنائي بين العراق والولايات المتحدة الأميركية، لإنهاء مهمة التحالف الدولي في العراق"، من دون ذكر مزيد من التفاصيل.

رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني يرعى انطلاق الجولة الأولى للحوار الثنائي بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية لإنهاء مهمة التحالف الدولي في العراق. pic.twitter.com/Rjg2vHVura — المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء ?? (@IraqiPMO) January 27, 2024

من جهته، أكد ضابط في وزارة الدفاع العراقية، أن "الجولة تتضمن عرضاً لبعض التقارير الأمنية بشأن الوضع الأمني في العراق وقوة بقايا تنظيم داعش في العراق، وإمكانية القوات العراقية بإنهاء وجودها".

وبيّن الضابط، الذي فضّل عدم ذكر اسمه، لـ"العربي الجديد"، أن "التقارير التي جرى رفعها من قبل الجانب العراقي تؤكد أن الضربات العراقية أسهمت بإضعاف بقايا التنظيم بشكل كبير وأفقدته زمام المبادرة، وأن القوات العراقية اليوم أصبحت لديها القدرة على إدارة الملف الأمني بشكل كامل براً وجواً، وأن الطيران العراقي يتمتع بقدرات عالية بتنفيذ الضربات الدقيقة، التي حجّمت من تحركات التنظيم".

الباحث في الشأن السياسي العراقي، فراس إلياس، قال في تدوينة له على "إكس"، إنه "قد تتفاهم الولايات المتحدة مع العراق على أي شكل من أشكال الانسحاب من العراق، لكنه بالتأكيد لن يكون انسحاباً يعطي لإيران فرصة ملء الفراغ، فسيناريو 2011 لن يتكرر بأي شكل من الأشكال".

يأتي ذلك في وقت رفضت فيه ما تسمى بـ"المقاومة الإسلامية في العراق"، التي تضم عدداً من الفصائل المسلحة المقربة من طهران، إيقاف هجماتها ضد الوجود الأميركي في البلاد، على الرغم من المفاوضات بين بغداد وواشنطن لوضع جدول زمني لإنهاء عمل التحالف الدولي.