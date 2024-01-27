تحقيق نسب إنجاز متقدمة بمشروع وجسر تقاطع البتيرة في ميسان

2024-01-27 14:50:02 - المصدر: واع

ميسان- واع- شذا السوداني

أعلنت محافظة ميسان، اليوم السبت، عن تحقيق نسب إنجاز متقدمة في تقاطع ومكسرات البتيرة في مركز مدينة العمارة

التي تنفذه وزارة الإعمار والإسكان لفك الاختناقات المرورية في المحافظة.

وقال المهندس المقيم في المشروع أكرم جمعة لوكالة الأنباء العراقية (واع) إنه: "بوتيرة متصاعدة يتواصل العمل في مشروع وجسر تقاطع البتيرة بنسبة إنجاز تجاوزت ٥٤ بالمئة بعد إكمال صب ٤٨ عمودا من أصل ٥٠ عمودا"، لافتا إلى أن "أعمال الركائز الكونكريتية شارفت علي الانتهاء فيما تجرى حاليا أعمال تهيئة ثلاثة فضاءات لصب أرضية المجسد الذي يبلغ طوله ٣٥٠ مترا بأربعة منحنيات هندسية حديثة".

وأكد أن "المشروع سيسهم في فك الاختناقات المرورية في منطقة تقاطع الملعب بشكل كامل".