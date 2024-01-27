البرلمان العراقي يخفق مجددا في انتخاب رئيسه الجديد

2024-01-27 14:50:29 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ عقد مجلس النواب العراقي جلسته الاعتيادية اليوم السبت برئاسة رئيسه بالنيابة محسن المندلاوي.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن المندلاوي افتتح أعمال الجلسة رقم 2 للدورة الانتخابية الخامسة السنة التشريعية الثالثة الفصل التشريعي الأول بعد اكتمال النصاب القانوني لانعقادها بحضور 180 نائبا.

وأعلنت الدائرة الاعلامية للبرلمان في بيان أن مجلس النواب قرر تأجيل الفقرة الاولى من جدول أعماله (انتخاب رئيس مجلس النواب) لحين حسم الدعاوى من المحكمة الاتحادية.

وقررت هيئة رئاسة مجلس النواب العراقي، يوم الخميس الماضي، عقد جلسة اليوم السبت لانتخاب رئيس جديد بدلا من المبعد من منصبه محمد الحلبوسي.

وتضمنت الفقرة الأولى من جدول أعمال الجلسة انتخاب رئيس مجلس النواب.

ومن المقرر أن تنظر المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية) في العراق بأربع دعاوى تتعلق بالجلسة الفائتة التي أخفق فيها البرلمان من انتخاب رئيس جديد لها، وكذلك بشرعية بعض المرشحين لهذا المنصب.

ومنذ أن أصدرت المحكمة الاتحادية العليا "أعلى سلطة قضائية في العراق"، في 14 تشرين الثاني/ نوفمبر 2023، قراراً بإنهاء عضوية رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، وعلى إثرها قررت رئاسة مجلس النواب العراقي إنهاء عضوية رئيس المجلس محمد الحلبوسي بشكل رسمي، لم تتمكن الكتل السياسية من الاتفاق على مرشح لرئاسة المجلس بديلاً للحلبوسي.

وعقد مجلس النواب مساء يوم السبت 13 كانون الثاني/ يناير الجاري، جلسة استثنائية لاختيار رئيس مجلس النواب الجديد، وانتهت الجولة الأولى من التصويت، بفوز حزب "تقدم" شعلان الكريم بـ152 صوتاً من أصل 314 صوتاً، وجاء خلفه النائب سالم العيساوي بـ97 صوتاً، والنائب محمود المشهداني بـ48 صوتاً، والنائب عامر عبد الجبار بـ6 أصوات، والنائب طلال الزوبعي بصوت واحد، إلا أن مشادات كلامية حصلت داخل قاعة المجلس ما اضطر رئاسة المجلس إلى رفع الجلسة حتى إشعار آخر ولم تُعقد جلسة أخرى لغاية إعداد هذا التقرير.

لكن النائبان يوسف الكلابي، وفالح الخزعلي، رفعا في اليوم التالي 14 كانون الثاني/ يناير الجاري، دعوى إلى المحكمة الاتحادية تضمنت طلباً بإصدار أمر ولائي بإيقاف جلسة الانتخاب لحين حسم الدعوى، بسبب وجود شبهات دفع رشاوى لبعض النواب من أجل التصويت لصالح مرشحين لرئاسة المجلس.

وكانت هيئة النزاهة الاتحادية قد أعلنت في 17 كانون الثاني/ يناير الجاري، عن مباشرتها بالتحري والتقصي عن مزاعم عروض رشى للنواب للتصويت لصالح مرشح معين لرئاسة مجلس النواب العراقي.

وشكّل رئيس مجلس النواب العراقي بالنيابة محسن المندلاوي، في 23 كانون الثاني/ يناير الجاري، لجنة تحقيق نيابية بشأن ما رافق تلك الجلسة من ادعاءات تقاضي رشى وأموال من أجل التصويت لمرشح معين يكون خليفة للمبعد من منصبه محمد الحلبوسي.