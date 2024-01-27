وزير التربية يؤكد ضرورة إنهاء أعمال تأهيل المخازن المركزية

2024-01-27 14:54:01 - المصدر: واع

بغداد – واع

أكد وزير التربية إبراهيم نامس الجبوري، اليوم السبت، ضرورة إنهاء أعمال تأهيل المخازن المركزية.

وذكر بيان لوزارة التربية تلقته وكالة الانباء العراقية (واع) أنه "تحضيرا لأماكن التخزين المناسبة للتجهيزات المدرسية، تفقد وزير التربية عمليات التأهيل والصيانة الجارية حاليا في المخازن المركزية الوزارية واطلع على جودة العمل وسرعة الأداء من قبل الملاكات الهندسية".

وأكد الجبوري بحسب البيان على "ضرورة إنهاء اعمال الترميم خلال فترة وجيزة استعدادا لإطلاق مرحلة طباعة الكتب المدرسية في وقت مبكر خلال العام الحالي لتلافي اي تأخير في التوزيع وحفظ المستلزمات اللوجستية في أماكن مؤمنة بالكامل"، مقدماُ "عدة ملاحظات قيمة لتحسين ورفع نسب الإنجاز".

وتابع البيان ان "وزير التربية بحث مع موظفي المخازن مستجدات تسليم الأثاث المدرسي الى المديريات العامة للتربية".