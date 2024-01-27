الآمال معلقة ببغداد.. تهديد وضغوطات تطال معلمي كردستان للعودة إلى الدوام

2024-01-27 14:58:11 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - السليمانية

كشف عضو لجنة الاحتجاجات في السليمانية سامان علي، اليوم السبت (27 كانون الثاني 2024)، عن تعرّض المعلمين والمدرسين في السليمانية وحلبجة وكرميان إلى ضغوطات بهدف العودة إلى الدوام.

وقال علي لـ "بغداد اليوم" إن " الكوادر التدريسية في السليمانية وحلبجة وكرميان تعرضت الى ضغوطات من بينها الغياب والتهديد بقطع الراتب وغيرها في حال عدم العودة الى الدوام الرسمي في المدارس والمؤسسات التربوية".

وأضاف، أن "الكوادر التربوية مصرة على التظاهر يوم غد حتى تحقيق المطالب كافة، ومن بينها إطلاق الترفيعات وتعيين المحاضرين وصرف الرواتب بشكل منتظم ودوري".

وأشار علي إلى، أن "الآمال كانت تعقد على المحكمة الاتحادية لإصدارها قرارا بشأن إدخار الرواتب والترفيعات خلال جلستها الأخيرة، ولكن نأمل خيرا في الجلسة القادمة للمحكمة".

وتجددت تظاهرات الكوادر التربوية في محافظة السليمانية، يوم الاثنين (8 كانون الثاني 2024)، مع رفض قاطع لقرار عودة الدوام، إذ أشترط المتظاهرين تحقيق مطالبهم.

وقال أحد المتظاهرين لـ"بغداد اليوم"، إن "التظاهرات مستمرة؛ لحين تحقيق مطالب الكوادر التعليمية المشروعة التي كفلها الدستور"، مؤكدا رفضه لـ"عودة الدوام".

وقررت وزارة التربية في حكومة كردستان، الأحد (7 كانون الثاني 2024)، عودة الترفيعات للكوادر التربوية وتحويل المحاضرين إلى عقود، فيما رهنت ذلك بتعديل الموازنة.