2024-01-27 15:04:20 - المصدر: زاكروس

زاكروس - أربيل تمخض اجتماع اللجنة العسكریة العلیا المشتركة بين العراق والتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة لمراجعة مھمة التحالف الدولي، اليوم السبت (27 كانون الثاني 2024)، عن إجراء مراجعة تمهيداً لصیاغة جدول زمني محدد لإنھاء المھمة العسكریة للتحالف، فيما أكد التزام العراق بسلامة مستشاري التحالف الدولي أثناء مرحلة التفاوض في كل أرجاء البلاد، والحفاظ على الاستقرار ومنع التصعید، بحسب بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء العراقي