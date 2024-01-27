اتفاق على التئام مجلس ديالى وحسم منصبي المحافظ ورئيس المجلس بين الشيعة والسنة

2024-01-27 15:06:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشف عضو مجلس ديالى الجديد عن تحالف تقدم نزار حامد اللهيبي، يوم السبت، عن اتفاق مبدئي لعقد أول جلسة لمجلس المحافظة الجديد وحسم منصبي المحافظ ورئيس المجلس.

ورجح اللهيبي في حديث لوكالة شفق نيوز، "عقد أول جلسة لمجلس المحافظة خلال الأيام المقبلة بتوافق جميع القوى الفائزة"، متوقعا انعقادها نهاية الأسبوع الحالي.

واكد اللهيبي "وجود اتفاق مبدئي على منح رئاسة مجلس المحافظة لتحالف "تقدم" الذي يتزعمه محمد الحلبوسي ويمثل السنة، و منصب المحافظ للمكون الشيعي، مستدركاً "التغيرات واردة ".

وأضاف، أن "أعضاء مجلس ديالى سيؤدون غدا اليمين الدستوري للشروع بمهامهم الدستورية بحسب الدستوري العراقي".

وأفضت نتائج و طعون انتخابات مجلس ديالى عن فوز تحالف ديالتنا الوطني بأربعة مقاعد وتحالف السيادة وتقدم بـ3 مقاعد لكل منهما، ومقعد واحد لتحالف العزم، ومقعدين لتحالف الأساس ومقعدين لتحالف ديالى، ومقعد واحد للاتحاد الوطني الكوردستاني.

وكان مجلس القضاء الأعلى، وجه يوم الإثنين، 22 كانون الثاني الجاري، رؤساء محاكم الاستئناف باستقبال الفائزين بالانتخابات المحلية لتأدية اليمين القانونية .

وأعلنت المفوضية العليا المستقلّة للانتخابات، الأحد، 21 كانون الثاني الجاري، مصادقتها على نتائج انتخابات مجالس المحافظات، التي شهدها العراق في 18 كانون الأول 2023.