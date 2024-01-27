بافل طالباني: يتعين على الجميع التعامل مع الوضع بمسؤولية

2024-01-27 15:16:02 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أكد رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني بافل جلال طالباني، يوم السبت، أنه يتعين على الجميع الاهتمام بحل المشاكل والتعامل مع الوضع بمسؤولية على صعيد إقليم كوردستان والعراق والمنطقة.

جاء ذلك خلال لقائه في منطقة "دابشان" في السليمانية، يان بريم، القنصل العام الفرنسي في إقليم كوردستان، حسبما أعلنه بيان صادر عن المكتب الاعلامي لبافل طالباني.

وأضاف البيان أن الجانبين ناقشا خلال اللقاء العلاقات التاريخية بين الشعب الكوردي وفرنسا، وأكدا في الوقت ذاته على تطوير التعاون ضمن إطار حماية المصالح العليا.

من جانبه قال بافل طالباني إن الاتحاد الوطني الكوردستاني ملتزم بالحل السلمي للمشاكل التي تؤدي إلى عدم الاستقرار في المنطقة وتهدد حياة الناس.