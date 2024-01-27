إيران تصدر شهادة المنشأ باللغة العربية لأغراض التجارة مع العراق

2024-01-27 15:24:11 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

أعلنت السلطات الإيرانية، اليوم السبت (27 كانون الثاني 2024)، المباشرة البدء بإصدار شهادة المنشأ العربي في نظام بطاقة العمل الذكية.

وحسب إدارة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في غرفة التجارة الإيرانية، فأن القرار جاء استجابة لطلب رجال الأعمال والسلطات العراقية لتسهيل الظروف وتحسين التفاعلات التجارية بين إيران والعراق والنظر في الطلبات المتكررة من رجال الأعمال والسلطات العراقية لإصدار أمر شهادة المنشأ باللغة العربية ومعالجة مخاوفهم فيما يتعلق بإمكانية تزوير الشهادة، فقد تم توفير إمكانية إصدار شهادة المنشأ العربي بموافقة مجلس إدارة الغرفة الإيرانية.

وطبقا لوكالة مهر الإيرانية، فأنه" تم تفعيل إصدار شهادة المنشأ العربي مع إجراءات إدارة غرفة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الإيرانية لتصميم وتنفيذ هذا المشروع، من خلال تسجيل رمز الاستجابة السريعة والتحقق من صحته في نظام بطاقة العمل الذكية، منذ 22 يناير من عام 2024.

المصدر: مهر الإيرانية