حارس العراق مهدد بالغياب عن مواجهة الأردن

2024-01-27 15:53:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

بات فهد طالب حارس المنتخب العراقي، مهددًا بالإبعاد عن مباريات بطولة كأس آسيا المقامة حاليًا في قطر عقب إصابته في التدريبات قبل مواجهة منتخب الأردن، في ثمن نهائي البطولة.

ويخضع طالب، مساء اليوم السبت (27 كانون الثاني 2024)، لفحوصات طبية للكشف عن حالته بعد تعرضه لإصابة أثناء التدريبات.

وفي حال ابتعاد طالب عن المنتخب العراقي فإن مركز حراسة أسود الرافدين، سيقتصر على الثنائي جلال حسن، وأحمد باسل، حتى نهاية مشوار الفريق بالبطولة.

كان الإتحاد الآسيوي، رفض في وقت سابق إضافة اللاعب حسن عبد الكريم ليكون بديلاً للجناح دانيلو السعيد، الذي غادر البعثة بعد مباراة إندونيسيا.

وكثف المنتخب العراقي تدريباته اليوم السبت تحضيراً لمُواجهة الأردن يوم الإثنين، على إستاد خليفة الدولي.

وشهدت التدريبات حضور رئيس الاتحاد العراقي عدنان درجال ونائبه يونس محمود، إلى جانب وزيرُ الشباب والرياضة القطري الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني الذي بارك لكتيبة المدرب خيسوس كاساس على المُستوى المتميز الذي ظهر عليه في الأدوار الأولى وحصوله على العلامة الكاملة.

وأشاد الشيخ حمد، بعزيمة اللاعبين، إضافةً إلى رؤية الإتحاد العراقي ومخططاته في استقطاب الوجوه الشابة واليافعة، متمنيًا لهم الذهاب بعيدًا والوصول لأبعد نقطة في البطولة وأن يكون النهائي بين العراق وقطر.

وأكد أن مواجهةَ العراق والأردن هي بمنزلة عينين في رأس واحد، لأنهما منتخبان عربيان نكن لهما كل الحب والاحترام.







