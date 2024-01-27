2024-01-27 16:00:10 - المصدر: العربي الجديد

أسدُل الستار يوم الخميس الماضي على مباريات الدور الأول من نهائيات كأس آسيا لكرة القدم المقامة حالياً في قطر، والتي ستستمر حتى يوم 10 فبراير/شباط القادم، إذ شهدت عدداً من الأرقام والإحصائيات خلال هذه المرحلة، وفي مقدمتها أن المنتخبات الـ24 المشاركة نجحت في تسجيل 87 هدفاً، وذلك بعدما خاضت 36 مباراة، أي بمعدل تسجيل 2,39 هدف في اللقاء الواحد.

وفي هذا الإطار، سلّط موقع "سوكر ستاتس" المتخصص بالأرقام والإحصاءات الضوء على الدقائق الأكثر تأثيراً خلال مواجهات النسخة الـ18 من بطولة كأس آسيا لكرة القدم، وأيضاً المقارنة بين الأهداف المسجلة في كلا شوطي المباريات السابقة، وكذلك بين الأهداف التي سجلتها واستقبلتها المنتخبات المنافسة في البطولة.

وفي البداية، تعتبر منتخبات العراق واليابان وكوريا الجنوبية الأقوى هجومياً خلال الدور الأول من كأس آسيا بتسجيل كل منتخب 8 أهداف، ثم يأتي منتخب إيران في المركز الثاني برصيد 7 أهداف، ويليه منتخب الأردن ثالثاً بـ6 أهداف، وفي المرتبة الرابعة تأتي منتخبات قطر والإمارات وفلسطين بمجموع 5 أهداف.

ووفقاً للمصدر نفسه، فقد سُجل في دور المجموعات 41 هدفاً خلال الشوط الأول، أي نسبة (47.1%) من الأهداف المسجلة لحد الآن، فيما عرفت المرحلة الثانية تسجيل 46 هدفاً بنسبة (52.9%)، كما كان الربع ساعة الأخير من مباريات كأس أمم آسيا الأكثر تهديفاً، بمجموع 23 هدفاً وبنسبة وصلت إلى (26.4%).

وتُعد الدقائق من 31 حتى 45 ثاني أكثر الفترات تسجيلاً للأهداف بمعدل 20 هدفاً وبنسبة (23%)، ثم جاءت الدقائق بين 46 و60 ثالثة، بعدما سُجل خلالها 16 هدفاً وبنسبة (18.4%)، أما المرتبة الرابعة فهي الفترة ما بين إطلاق الحكم صافرة البداية وحتى الدقيقة 15، وذلك بمجموع 11 هدفاً وبنسبة بلغت (12.6%)، وثم الخامسة وهي الفترة ما بين الدقيقتين 16 و30، والتي عرفت تسجيل 10 أهداف وبنسبة (11.5%)، وأخيراً كانت الدقائق بين 61 وحتى 75 هي الأقل تسجيلاً للأهداف بمعدل 7 أهداف فقط وبنسبة بلغت (8%).

من جانبه، يُعتبر المنتخبان الإيراني والأردني الأكثر تسجيلاً للأهداف في الشوط الأول برصيد 5 أهداف، ثم يليهما منتخبا العراق واليابان بـ4 أهداف، فيما تلقت منتخبات ماليزيا وفلسطين وفيتنام واليابان أكبر عدد من الأهداف في هذه المرحلة بمجموع 4 أهداف.

في المقابل، سجل منتخب كوريا الجنوبية أكبر عدد من الأهداف في الشوط الثاني خلال المباريات الثلاثة السابقة بمعدل 5 أهداف، متفوقاً على منتخبي العراق واليابان بتسجيلهما 4 أهداف، فيما تُعد منتخبات هونغ كونغ وكوريا الجنوبية ولبنان وماليزيا وفيتنام الأكثر استقبالاً للأهداف في هذا الشوط بأربعة أهداف.

كما أنه من بين الأرقام البارزة أيضاً، أن منتخبات إيران واليابان وعمان هي أكثر من سجل في أول ربع ساعة خلال مبارياتها الثلاث السابقة في البطولة برصيد هدفين، فيما استقبل منتخب فلسطين هدفين في نفس الفترة وهو الأعلى حتى الآن، ولكن تشكيلة "الفدائي" تُعتبر الأكثر تسجيلاُ للأهداف بعد العودة من حجرات الملابس، إذ سجلت 3 أهداف بين الدقيقتين 46 و60، في حين أن منتخب هونغ كونغ هو الأكثر تلقياً للأهداف طوال هذه المدة (3 أهداف).

وسجلت منتخبات اليابان وكوريا الجنوبية والسعودية أكبر حصيلة من الأهداف في ربع الساعة الأخير خلال مبارياتها الثلاثة السابقة في الدور الأول من البطولة برصيد 3 أهداف، فيما تلقت شباك منتخب ماليزيا 4 أهداف في نفس الفترة وأكثر من منتخبي عمان ولبنان (3 أهداف).