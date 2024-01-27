2024-01-27 16:12:11 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

اسدل الستار على مباريات الدور الأول من نهائيات بطولة كأس آسيا لكرة القدم والمقامة حالياً في قطر، على وقع عدد من النتائج الإيجابية للمنتخبات العربية المشاركة في البطولة، بعد تأهل 8 منها إلى دور الـ16 ، باستثناء منتخبي لبنان وعمان اللذين ودّعا المسابقة، لكن يبقى هناك تألق عربي آخر متعلق بقائمة ترتيب الهدافين.

وأفرزت مباريات دور المجموعات تصدّر نجم منتخب العراق أيمن حسين ترتيب قائمة الهدافين بـ5 أهداف، ساهم فيها باحتلال منتخب "أسود الرافدين" للمجموعة الرابعة بالعلامة الكاملة (9 نقاط)، على حساب عملاق الكرة الآسيوية، منتخب اليابان، إضافة إلى منتخبي فيتنام وإندونيسيا.

وكان أيمن حسين (28 سنة)، المحترف في نادي القوة الجوية العراقي، قد افتتح رصيده في بطولة كأس آسيا الحالية، بهدف في المباراة التي جمعت منتخب بلاده مع إندونيسيا، وانتهت بفوز الاسود بـثلاثة اهداف مقابل هدف، ثم ثنائية تاريخية في مرمى "الكمبيوتر الياباني"، وأتبعها بثنائية أخرى ضد فيتنام وتحقيق العلامة الكاملة في المجموعة، قبل مواجهة منتخب الأردن في الدور الثاني، في حين أن الجماهير العراقية تتمنى بدورها أن يكون تألق هذا اللاعب بوابة إعادة الكأس لخزائن "أسود الرافدين" والغائب منذ عام 2007.

ويأتي في المرتبة الثانية ضمن قائمة هدافي كأس آسيا لكرة القدم 2023 نجم منتخب قطر ونادي السد، أكرم عفيف، الذي سجل 3 أهداف في العرس الآسيوي حتى مباريات الدور الأول، وقد بدأها بثنائية في مرمى منتخب لبنان في افتتاح البطولة، ثم بهدف ثالث في لقاء الجولة الثانية بمرمى طاجيكستان، حيث يواجه منتخب "العنابي" في الدور الثاني منتخب فلسطين، مع الإشارة إلى أن أكرم عفيف يتقاسم وصافة الهدافين كذلك مع لاعب منتخب اليابان، أياسي يويدا، ومهاجم كوريا الجنوبية كانغ إين لي (3 أهداف).

كما أن هناك في قائمة ترتيب الهدافين أسماء في المرتبة الثالثة تمكنت من تسجيل هدفين في مسابقة كأس آسيا لكرة القدم بنسختها الحالية، من بينهم 5 لاعبين عرب، وهم ثنائي منتخب الإمارات، يحيى الغساني وسلطان الأميري، وأيضاً ثنائي منتخب الأردن، موسى التعمري ومحمود مرضي، إضافة إلى لاعب منتخب فلسطين عدي الدباغ، مع الإشارة إلى أن هناك أسماء أخرى في القائمة برصيد هدفين، من بينهم نجم منتخب اليابان، تاكومي مينامينو، ومهاجم منتخب إيران، مهدي تارمي وغيرهم.

يُذكر أن الدور الـ16 من مسابقة كأس آسيا لكرة القدم سينطلق يوم الأحد المقبل بمواجهتين في اليوم الأول بين أستراليا وإندونيسيا، ثم تتبعها مباراة أخرى بين طاجيكستان والإمارات، في حين أن يوم الاثنين سيكون عربياً خالصاً، بلقاءين بين العراق والأردن ثم قطر وفلسطين.