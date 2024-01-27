2024-01-27 16:26:01 - المصدر: واع

متابعة - واعكشف تقرير صحفي، مفاجأة تتعلق بخليفة الألماني يورجن كلوب، الذي أعلن رحيله عن ليفربول بنهاية الموسم الجاري.وبحسب صحيفة "ذا أتلتيك"، فإن "إدارة ليفربول بدأت التواصل مع عددٍ من الوكلاء، منذ أن أبلغها كلوب بعزمه الرحيل في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي؛ لضمان التوصل لاتفاق مع مدرب جديد في أقرب فرصة ممكنة".وأشارت، إلى أن "الإسباني تشابي ألونسو، هو المرشح الأوفر حظا لتولي هذه المهمة بعد مسيرته المميزة مع باير ليفركوزن في آخر موسمين".ويرى مسؤولو ليفربول، أن "ألونسو يتمتع بشخصية مميزة مشابهة لكلوب، سواء في الملاعب أو المؤتمرات الصحفية".وأعلن كلوب أمس الجمعة، "رحيله عن النادي في خبر صادم لجماهير الفريق بعد 9 سنوات أمضاها بملعب أنفيلد".