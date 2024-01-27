النقل تؤكد سعيها لتعزيز أسطولها البحري بـ 13 باخرة

2024-01-27 16:30:03 - المصدر: واع

بغداد - واع - نصار الحاجأكدت وزارة النقل، اليوم السبت، سعيها لمواكبة مشروعي طريق التنمية وميناء الفاو عبر تعزيز أسطولها البحري بسفن وبواخر جديدة، مؤكدة مفاتحة وزارة التخطيط من أجل الشروع بصناعة 13 منها، فيما لفتت إلى حصول شركة النقل البحري على اجازة دخول لكافة موانئ العالم.وقال المكتب الإعلامي للوزارة في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "الوزارة حريصة على تعزيز أسطولها البحري بسفن وبواخر جديدة، وتم مفاتحة وزارة التخطيط بخصوص صناعة 13 باخرة لأسطول الشركة العامة للنقل البحري، ستٌ منها ضمن الموازنة الاستثمارية، واثنتان على التشغيلية وخمسٌ على القرض الياباني".وأضاف، "نمتلك ست بواخر حمولة ثلاث منها 14 ألف طن، وواحدة 10 آلاف، واثنتين مختلفتي الحمولات"، مبينا، أن "الوزارة بصدد عقد مباحثات جديدة لتعزيز أسطولها لمواكبة مشروعي طريق التنمية وميناء الفاو وكذلك أم قصر، كما أن الشركة العامة للنقل البحري حصلت على إجازة دخول لكافة موانئ العالم".