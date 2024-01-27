"مدفئة غازية" تودي بحياة عائلة سورية لاجئة في دهوك

2024-01-27 16:49:01 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم-بغداد

أفاد مصدر أمني، اليوم السبت (27 كانون الثاني 2024)، بمصرع وإصابة 6 أشخاص من أسرة واحدة إثر حريق اندلع بمنزلهم في دهوك.

وقال المصدر لـ"بغداد اليوم"، إن “حريقا اندلع في منزل بالمنطقة الصناعية في مدينة دهوك، وأدى إلى مصرع وإصابة أسرة من 6 أفراد”، مبينا أن “الأسرة لاجئون سوريون”.

وأضاف أن “الحريق أدى إلى مصرع الأم واثنتين من بناتها وإصابة الأب وبقية أفراد الأسرة، نقلوا على إثره للمستشفى لتلقي العلاج”.

وأشار إلى أن “الحريق تسبب به تسرب في خرطوم مدفأة غازية”.



