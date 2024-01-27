2024-01-27 17:00:04 - المصدر: العربي الجديد

ينطلق غداً الأحد دور الـ16 في بطولة كأس آسيا 2023 لكرة القدم، لكن قبل ذلك نعود للإضاءة على نقطة مميزة حصلت في دور المجموعات، تحديداً الجانب الهجومي، حيث نتطرق للمجموعة الأقوى على المستوى الهجومي وصولاً للأقل.

وتعتبر المجموعة الرابعة في بطولة كأس آسيا بنسختها الثامنة عشرة، الأعلى هجومياً من ناحية التهديف، حيث اهتزت الشباك خلالها 23 مرة، وانقسمت الأهداف بواقع 8 لمنتخب العراق الذي تصدر المجموعة بـ3 انتصارات و8 لمنتخب اليابان الوصيف و3 لإندونيسيا التي تأهلت بين أفضل الثوالث و4 أهداف لمنتخب فيتنام.

في المرتبة الثانية بكأس آسيا 2023، تأتي المجموعة الخامسة بواقع 20 هدفاً، ورغم تصدر البحرين وتسجيله 3 أهداف، كان المنتخب الأقوى هجومياً كوريا الجنوبية بواقع 8 أهداف مقابل 6 لمنتخب الأردن الذي حلّ ثالثاً، فيما أحرز منتخب ماليزيا 3 أهداف وجميعها جاءت أمام زملاء هيونغ مين سون في الجولة الأخيرة.

أما المجموعة الثالثة فقد شهدت تسجيل 18 هدفاً، حيث تألق منتخب إيران المتصدر الأكثر إحرازاً للأهداف بواقع 7 مرات ثم منتخبا الإمارات وفلسطين اللذان سجل كل منهما 5، فيما اكتفت هونغ كونغ بهدف واحد.

بقية المجموعات الأخرى لم تتجاوز الـ10 أهداف، حين شهدت المجموعة السادسة التي تضمّ كلّا من السعودية وتايلاند وسلطنة عمان وقرغيزستان تسجيل 9 أهداف، وهذا الأمر تكرر في المجموعة الثانية بإحراز 9 أهداف من قبل منتخبات أستراليا (4) وأوزبكستان (4) وسورية (1) في حين فشل منتخب الهند في هز الشباك.

المجموعة الأقل تهديفيا في كأس آسيا التي تختتم يوم 10 فبراير/شباط كانت الأولى، حيث شهدت اهتزاز الشباك 8 مرات فقط، بواقع 5 لمنتخب قطر الذي كان الأفضل، في حين فشل منتخب الصين في التسجيل مقابل هدفين لطاجيكستان وهدف واحد للبنان الذي احتلّ المركز الرابع.