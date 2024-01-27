عشائر ديالى تصعد من معركتها ضد المخدرات وتتفق على" النبذ العرفي"

2024-01-27 17:08:11 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم-ديالى

اتفقت اكثر من 100 شخصية عشائرية في ديالى، اليوم السبت (27 كانون الثاني 2024)، على تفعيل "النبذ العرفي" للمتاجرين بالمخدرات من ابناء عشائرهم.

وقال مدير شؤون عشائر ديالى العميد علي محمود الربيعي في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان"اكثر من 100 من نخب شيوخ عشائر وقبائل ديالى عقدوا اجتماعا هو الاكبر من نوعه لمناقشة ملف المخدرات بشكل مباشر ودعم اجراءات وزارة الداخلية في مواجهة خطر يهدد المجتمع خاصة شريحة الشباب".

واضاف، ان "الاجتماع خرج بـ6 مقررات مهمة ابرزها اعتبار الاتجار بالمخدرات منبوذ عرفيا والتعاطي مع اجراءات وزارة الداخلية في الابلاغ الفوري عنهم واعلان البراءة منهم وعدم تقديم اي عون في اي قضية مع توسيع دائرة التوعية في المجالس من اجل تضييق الخناق عليهم".

واشار الى ان "عشائر ديالى مدركة لخطورة المخدرات وما تسببه من انحرافات في المجتمع واجتماعها يأتي من اجل تأكيد موقفها الداعم لخطوات وزارة الداخلية في مكافحة هذه الافة".





وتحرص وزارة الداخلية في معظم الملفات على اشراك العشائر، ولاسيما في ملف المخدرات الذي غالبا ما يشهد اشتباكات اثناء عمليات اعتقال المتاجرين تؤدي الى قتل التاجر، وهو الامر الذي يتطلب وضع العشائر بالصورة الكاملة ومنع تعرض منتسبي الداخلية للمساءلات العشائرية.



