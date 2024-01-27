اللجنة العسكرية العليا الأمريكية العراقية تجري تقييما لـ3 عوامل

2024-01-27 17:22:02 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ اعلنت اللجنة العسكرية العليا الأمريكية العراقية اليوم السبت، عن انطلاق أعمال عدة لجان للعمل على تقييم القدرات العسكرية العراقية.

وذكرت اللجنة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن "اليوم يمثل أول خطوة لتأسيس هذا المجلس العسكري الأعلى لتمكين القادة في قوات التحالف وفي القوات المسلحة العراقية من المساهمة بسلسلة من مجاميع عمل والموافقة المتبادلة لإجراء تقييمات بخصوص ثلاث عوامل التهديد الذي يمثله تنظيم داعش، المتطلبات العملياتية والبيئية وكذلك قدرات القوات المسلحة العراقية".

وأضاف البيان؛ أن "اللجنة العسكرية العليا وخلال فترة الحوار تعمل على تحديد الظروف اللازمة لقوات المهام المشتركة عملية العزم الصلب خلال الظروف اللازمة لنقل المهمة من العراق".

وأشار البيان إلى أنه "في شهر آب من السنة الماضية وفي العاصمة واشنطن شاركت وزارة الخارجية الأمريكية ، وزارة الدفاع الأمريكية ، وزارة الخارجية الأمريكية، ووزارة الدفاع العراقية في حوار التعاون الأمني المشترك الافتتاحي بين أمريكا والعراق مؤكدين التزامهم المشترك بالتعاون الأمني واهتمامهم المشترك لاستقرار المنطقة خلال حوار التعاون الأمني المشترك وافقت الأطراف على إجراء محادثات عسكرية عسكرية، تحت مسمى اللجنة العسكرية العليا HMC ، لتقييم التقدم المحرز في مهمة التحالف الأساسية وهي هزيمة داعش، وكذلك مناقشة التعديلات المستقبلية على مهمة التحالف ووجوده في العراق".