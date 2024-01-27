وزير الصحة: سنوفر خدمات طبية للمواطنين بإجراءات مبسطة

2024-01-27 17:32:01 - المصدر: واع

بغداد - واع - حسن الفوازأكد وزير الصحة صالح الحسناوي، اليوم السبت ، مضي الوزارة بتوفير خدمات طبية للمواطنين بإجراءات مبسطة.وقال الحسناوي في تصريح خاص لوكالة الأنباء العراقية (واع)، خلال حضوره مؤتمرا يهدف لتبسيط الإجراءات الحكومية والذي عقد تحت عنوان "بخدمتكم"، إنه "تم خلال المؤتمر عرض منجزات الوزارات ومن ضمنها وزارة الصحة"، مؤكدا، "مضي وزارة الصحة بتبسيط الإجراءات في مختلف القضايا المتعلقة بها ضمن الخدمات المقدمة للمواطنين".وأضاف، "ماضون كذلك بتوجهنا نحو تقديم الخدمات بإجراءات مبسطة عبر فتح التسجيل الإلكتروني لحجز موعد في اللجان الطبية والتي تشمل إصدار التقارير الطبية وماضون أيضاً بقضية صحة الصدور الخاصة بتقارير اللجان الطبية، وفحص وتسجيل الأدوية، إضافة إلى المشاريع المتعلقة بمخاطبات الموظفين فيما بينهم".ووصف وزير الصحة ما تم عرضه في المؤتمر بأنه "بداية التحول في جميع وزارات الدولة إلى الحكومة الإلكترونية".