2024-01-27 18:12:02 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ قررت روسيا، يوم السبت، تخفيض صادرات النفط والمنتجات النفطية طوعا 500 ألف برميل يوميا في يناير الجاري.

وقال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، إن صادرات النفط الروسية إلى الهند تسير وفقا للمقرر.

وجاءت تصريحاته بعدما ذكرت رويترز أن عشرات الناقلات المحملة بنحو عشرة ملايين برميل من خام سوكول الروسي علقت قبالة سواحل كوريا الجنوبية منذ أسابيع.

ومن جهة أخرى، قال ألكسندر ديوكوف الرئيس التنفيذي لشركة "غازبروم نفت" الروسية، السبت، إن سوق النفط العالمية سجلت فائضا طفيفا.

وتوقع ديوكوف أن يحقق خفض الإمدادات الذي تنفذه مجموعة أوبك+، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاءها، اعتبارا من بداية يناير الحالي التوازن في السوق.

وأقرت أوبك+ في نوفمبر الماضي خفضا طوعيا للإنتاج بإجمالي 2.2 مليون برميل يوميا خلال الربع الأول من العام الجاري.

وتقود السعودية الخفض بنحو مليون برميل يوميا. ومن المقرر أن تعقد لجنة المراقبة الوزارية المشتركة بأوبك+ اجتماعا يوم الخميس المقبل.