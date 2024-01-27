"الضربة الموجعة".. نهاية موسم نجم برشلونة يضع تشافي بورطة

2024-01-27 18:18:27 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن نادي برشلونة، اليوم السبت، خضوع الظهير الأيسر الإسباني أليخاندرو بالدي لجراحة في العضلات الخلفية لفخذه الأيمن في الأيام القليلة المقبلة، وهو ما يعني انتهاء موسم اللاعب مع فريقه ليلحق بزميله غافي.

وتقلل الإصابة من حظوظ بالدي بالمشاركة مع منتخب بلاده في كأس أوروبا لكرة القدم الصيف المقبل في ألمانيا.

وتعرّض اللاعب البالغ 20 عاما للإصابة في أوتار الفخذ ربع نهائي كأس الملك التي خسرها برشلونة أمام أتلتيك بلباو 2-4، الأربعاء.

وذكرت الصحف الإسبانية أن موسم اللاعب قد انتهى، فيما سيخضع للجراحة على يد جراح فنلندي.

وسيعقد غياب بالدي مهمة المدرب تشافي المأزوم أصلا في الدوري المحلي، والذي أجبر منذ توليه مهمته على الدفع بلاعبين من مركز التكوين لتعويض الغيابات في صفوفه.