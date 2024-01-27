الوائلي يؤكد ضرورة إحكام السيطرة على بوابات المنفذ

2024-01-27 18:36:03 - المصدر: واع

بغداد - واعأكد رئيس هيئة المنافذ الحدودية اللواء عمر عدنان الوائلي، اليوم السبت، على ضرورة إحكام السيطرة على بوابات المنفذ.وقال بيان للهيئة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الوائلي تفقد بجولة ميدانية منفذ المنذرية الحدودي وذلك للاطلاع على انسيابية حركة التبادل التجاري والتزام الدوائر العاملة في تنفيذ التوجيهات الحكومية وإحكام السيطرة فيه وفق القانون".وأضاف البيان، أن "الزيارة تضمنت عقد اجتماع مع الكوادر العاملة والجهات الساندة من الأجهزة الأمنية والخدمية لمناقشة أهم التحديات والاستعدادات التي من الضروري سبق النظر في معالجتها مع الجهات المختصة".وأشار، إلى أن "رئيس الهيئة أجرى جولة ميدانية لجميع مفاصل المنفذ تم خلالها تدقيق الإرساليات المنجزة وعمل أجهزة السونار والجباية للرسوم الكمركية والتدقيق الإلكتروني للوثائق، كما التقى الوائلي بعدد من سائقي مركبات الحمل واستمع إلى احتياجاتهم ومتطلباتهم و أوعز بحلها".واختتم البيان، أن "أبرز ما تضمنته الجولة التأكيد على إحكام السيطرة على بوابات المنفذ لمنع دخول أي أشخاص غير مخولين وتكثيف عمليات تفتيش الأشخاص والأمتعة والشاحنات والبضائع وعدم السماح بالخروج والدخول لأي شخص أو آلية إلا بعد خضوعها لإجراءات تفتيش مكثفة لمنع أي عملية تهريب حفاظاً على أمن وسلامة المواطن".