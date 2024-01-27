2024-01-27 18:44:01 - المصدر: واع

الأنبار - واعأعلنت هيئة النزاهة، اليوم السبت، عن كشف تلاعب في (11) عقاراً مملوكا للدولة وتسجيلها بأسماء أشخاصٍ في الأنبار.وذكرت الهيئة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "ملاكات دائرة التحقيقات في مُحافظة الأنبار تمكنت من كشف عمليَّة تلاعب وتزوير بتسجيل عددٍ من العقارات المملوكة للدولة في المُحافظة، وتسجيلها بأسماء أشخاصٍ دون وجود سند قانوني"، مُبيّـنة، "ضبط المتهمين المسؤولين عن تلك الخروقات".وأضافت، أن "الفريق الذي انتقل إلى مُديريَّة التسجيل العقاري في الفلوجة كشف عن قيام عددٍ من مُوظَّفي المُديريَّة بالتلاعب في أوليَّات (11) عقاراً تعود ملكيَّتها إلى مُديريَّـة بلديَّـة الفلوجة.وتابعت، أن "المُوظفين قاموا بتسجيل العقارات بأسماء أشخاصٍ دون وجود صادرٍ عن البلديَّة بتمليكها لهم، أو وجود صورة قيد تمليك، فضلاً عن تسجيلها بأرقامٍ غير صحيحةٍ ضمن سجل مُغلق يعود إلى العام 2013، وهو من السجلات المحروقة؛ بسبب الأحداث التي رافقت سيطرة تنظيم داعش الإرهابي على المدينة".وأكَّدت، أن "فريق التحرّي تمكن من الاطلاع على نسخةٍ إلكترونيَّةٍ مُؤرشفةٍ للسجل تُبيِّنُ عدم صحَّة عمليَّة التسجيل باسم أولئك الأشخاص، لافتاً إلى عثور الفريق على (4) معاملاتٍ للعقارات المعنية، ولم يتم العثور على أصل بقيَّة الأضابير، بالرغم من تسجيل تصرُّفاتٍ عقاريَّةٍ حديثةٍ عليها"، مُنبّهة بـ "ضبط مُسجّل الشعبة الثانية في مُديريَّة التسجيل العقاريّ في الفلوجة ومعاونه وفق أحكام المادة (331) من قانون العقوبات".