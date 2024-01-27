2024-01-27 18:44:23 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت هيئة النزاهة، يوم السبت، عن كشف تلاعب في (11) عقاراً مملوكة للدولة تم تسجيلها بأسماء أشخاصٍ في الأنبار، مبينة أنه تم ضبط مسجل الشعبة الثانية في مديرية التسجيل العقاري في الفلوجة ومعاونه

وقالت الهيئة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن ملاكات دائرة التحقيقات في مُحافظة الأنبار تمكنت من كشف عمليَّة تلاعبٍ وتزويرٍ بتسجيل عددٍ من العقارات المملوكة للدولة في المُحافظة، وتسجيلها بأسماء أشخاصٍ دون وجود سندٍ قانونيٍّ، مُبيّـنةً ضبط المُتَّهمين المسؤولين عن تلك الخروقات".

وبيّنت أن "مكتب الإعلام والاتصال الحكوميّ أشار، في حديثه عن عمليَّة الضبط التي نفَّذها فـريق التـحرّي وتدقيـق المعلـومات في مكتب تحـقيق الأنبار، إلى أنَّ الفريق الذي انتقل إلى مُديريَّة التسجيل العقاريّ في الفلوجة كشف عن قيام عددٍ من مُوظَّفي المُديريَّة بالتلاعب في أوليَّات (11) عقاراً تعود ملكيَّتها إلى مُديريَّـة بلديَّـة الفلوجة".

وأضاف المكتب إنَّ "المُوظَّفين قاموا بتسجيل العقارات بأسماء أشخاصٍ دون وجود صادرٍ عن البلديَّة بتمليكها لهم، أو وجود صورة قيد تمليكٍ، فضلاً عن تسجيلها بأرقامٍ غير صحيحةٍ ضمن سجلٍّ مُغلقٍ يعود إلى العام 2013، وهو من السجلات المحروقة؛ بسبب الأحداث التي رافقت سيطرة تنظيم داعش الإرهابي على المدينة".

وأكَّد أنَّ "فريق التحرّي تمكَّن من الاطّلاع على نسخةٍ إلكترونيَّةٍ مُؤرشفةٍ للسجل تُبيِّنُ عدم صحَّة عمليَّة التسجيل باسم أولئك الأشخاص"، لافتاً إلى "عثور الفريق على (4) معاملاتٍ للعقارات المعنية، ولم يتم العثور على أصل بقيَّة الأضابير، بالرغم من تسجيل تصرُّفاتٍ عقاريَّةٍ حديثةٍ عليها، مُنوّهاً بضبط مُسجّل الشعبة الثانية في مُديريَّة التسجيل العقاريّ في الفلوجة ومعاونه وفق أحكام المادة (331) من قانون العقوبات".