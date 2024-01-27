توزيع جغرافي للامطار والثلوج والبرد.. إيجاز بطقس العراق حتى نهاية الاسبوع

2024-01-27 18:45:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم-بغداد

أكد الراصد الجوي علي الجابر الزيادي، اليوم السبت (27 كانون الثاني 2024)، عدم وجود أية موجة برد شديدة متوقعة في العراق خلال الأيام القليلة المقبلة.

وقال الزيادي، لـ"بغداد اليوم"، انه "وفق التوقعات فأن زخات المطر المتفرقة ستبقى مستمرة هذا المساء في بعض المناطق الشمالية وأجزاء محدودة وسط البلاد، فضلا عن تجدد وعودة أمطار متفرقة صباح الثلاثاء القادم في المنطقتين الوسطى والشمالية، كما سيكون في يوم (2/2) حالة ماطرة مجدداً جنوبي البلاد".

وأضاف الراصد الجوي ان "درجات الحرارة سوف يطرأ عليها انخفاض بفارق درجتين مئوية يوم غد الأحد في المنطقتين الوسطى والجنوبية، ولن تكون هناك موجة برد شديدة او صفرية وسوف وتعاود درجات الحرارة الارتفاع منتصف هذا الأسبوع".



