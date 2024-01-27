بغداد.. الشرطة الاتحادية تحرر 3 فتيات من "قيد اشقائهن" وتعتقل متهمين اثنين بالقتل

2024-01-27 19:08:11 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت قيادة الشرطة الاتحادية، يوم السبت، تحرير ثلاث فتيات محتجزات في دار بمنطقة الحسينية ببغداد، كما أشارت إلى القبض على متهمين اثنين بالقتل.

وقالت الشرطة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "قطعات الشرطة الاتحادية تمكنت من إنقاذ ثلاث فتيات تم احتجازهن في إحدى الدور بمنطقة الحسينية ببغداد"، موضحة أنه "وفقًا للمعلومات الأمنية ، قام أشقاء الفتيات الثلاثة بتقييدهن بالسلاسل والأقفال داخل الدار وذلك نتيجة لمشاكل عائلية تعاني منها الأسرة".

وأضافت "فور تلقي البلاغ، تحركت مفرزة من اللواء العشرين شرطة اتحادية على الفور للتعامل مع الوضع بإسناد الجهد الاستخباري ، تمت عملية مداهمة الدار وتحرير الفتيات المحتجزات وإلقاء القبض على الأخوة الثلاثة".

وبينت الشرطة، أن "المعلومات الأولية بيّنت أن الفتيات عليهن آثار ضرب وكدمات وتعرضن لظروف قاسية وغير إنسانية، وتم إحالة القضية أصوليا إلى الجهات المختصة".

وفي بيان ثانٍ، أشارت الشرطة الاتحادية الى إلقاء القبض على متهمين أثنين بجريمة قتل في بغداد.

وأوضحت، "بعد ورود معلومات تفيد بوجود جثة شاب ملقاة على جانب البزل في منطقة حي طارق بمدينة الصدر شرقي العاصمة بغداد ، تم استدعاء مفارز الأدلة الجنائية حيث أكدت أنها جريمة قتل تمت عن طريق إطلاق نار عليه بعد جمع المعلومات الأولية وحضور ذوي المجني عليه، تم تشكيل فريق أمني بإشراف اللواء العشرين شرطة اتحادية والجهد الاستخباري والجهات الأمنية العاملة ضمن قاطع المسؤولية".

وتابعت "تمكن الفريق من القبض على متهم أعترف بارتكاب الجريمة، وكان بصحبته متهم آخر تم القبض عليه أيضاً"، مضيفة "وفقًا للمعلومات الأمنية، فإن المتهمين لديهما سوابق في تجارة وترويج المخدرات . تم إحالة المتهمين إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات التحقيقية والقانونية بحقهما".