بعد 600 مليار و3 سنوات.. مشروع مجاري القرنة متوقف منذ أشهر والأهالي يستغيثون من "التخادم المشبوه"

2024-01-27 19:17:01 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم-بغداد

عاود أهالي قضاء القرنة في محافظة البصرة لاطلاق "صرخات الاستغاثة" مما وصفوه بـ"التخادم بين الشركات الفاسدة وبعض النواب والسياسيين"، والذي يمنع حل أهم موضوع في فساد الخدمات والمتمثل بمشروع مجاري القرنة.





واظهر مشهد مصور اطلعت عليه "بغداد اليوم"، غرق عدد من شوارع القرنة بينها حي الجمعة، حيث ان قضاء القرنة ومشروع المجاري والخدمات فيه، بعهدة شركة الجدار الساند والتي تمت احالة مشروع مجاري القضاء اليها منذ عام 2020 وبكلفة 600 مليار دينار، لكن منذ ذلك الحين وحتى الان لايزال الوضع على ماهو عليه.





ويؤكد اهالي القرنة ان الشركة متوقفة عن العمل منذ اشهر، دون تدخل من البرلمانيين او حكومة البصرة.





وسبق لـ"بغداد اليوم"، أن نشرت الموضوع قبل عام من الان، قبل ان يتدخل احد النواب للتستر على الموضوع ووعد بانه سيتم حله قريبًا لكن لم يتم حله.





ويطالب الاهالي بالتدخل العاجل وحل الموضوع من قبل بغداد او الجهات المعنية و"عدم الاستماع لتصريحات بعض السياسيين الذين يحاولون التستر على الفساد في المشاريع بالبصرة"، بحسب وصفهم.

















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