الشرطة الاتحادية تحرر ثلاث فتيات محتجزات في منزل بمنطقة الحسينية

2024-01-27 19:26:11 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اعلنت قيادة الشرطة الاتحادية، اليوم السبت (27 كانون الثاني 2024)، تحرير ثلاث فتيات محتجزات في منزل بمنطقة الحسينية شمال العاصمة بغداد.

وقال بيان للاتحادية، تلقته "بغداد اليوم"، انه "في حادثة استثنائية من نوعها، تمكنت قطعات الشرطة الاتحادية من إنقاذ ثلاث فتيات تم احتجازهن في إحدى الدور بمنطقة الحسينية ببغداد، ووفقًا للمعلومات الأمنية، قام أشقاء الفتيات الثلاثة بتقييدهن بالسلاسل والأقفال داخل الدار وذلك نتيجة لمشاكل عائلية تعاني منها الأسرة".

واضاف، انه "فور تلقي البلاغ، تحركت مفرزة من اللواء 20 شرطة اتحادية على الفور للتعامل مع الوضع بإسناد الجهد الاستخباري، وتمت عملية مداهمة الدار وتحرير الفتيات المحتجزات وإلقاء القبض على الأخوة الثلاثة".

واشار الى ان "المعلومات الأولية بيّنت أن الفتيات عليهن آثار ضرب وكدمات وتعرضن لظروف قاسية وغير إنسانية، وتم إحالة القضية اصوليا إلى الجهات المختصة".