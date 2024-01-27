تحرير ثلاث فتيات محتجزات في دار ببغداد

2024-01-27 19:32:01 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلنت قيادة الشرطة الاتحادية، اليوم السبت، تحرير ثلاث فتيات محتجزات داخل إحدى الدور بمنطقة الحسينية في بغداد.وذكرت القيادة في بيان، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "في حادثة استثنائية من نوعها، تمكنت قطعات الشرطة الاتحادية من إنقاذ ثلاث فتيات تم احتجازهن في إحدى الدور بمنطقة الحسينية ببغداد".وأضاف البيان، "وفقًا للمعلومات الأمنية، قام أشقاء الفتيات الثلاث بتقييدهن بالسلاسل والأقفال داخل الدار وذلك نتيجة لمشاكل عائلية تعاني منها الأسرة".وأوضح، أنه "فور تلقي البلاغ، تحركت مفرزة من اللواء العشرين شرطة اتحادية للتعامل مع الوضع بإسناد الجهد الاستخباري، وتمت عملية مداهمة الدار وتحرير الفتيات المحتجزات وإلقاء القبض على الأخوة الثلاثة".وأشار، إلى أن "المعلومات الأولية بيّنت أن الفتيات عليهن آثار ضرب وكدمات وتعرضن لظروف قاسية وغير إنسانية".وتابع البيان، أنه "تم إحالة القضية أصوليا إلى الجهات المختصة".