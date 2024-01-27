2024-01-27 19:40:12 - المصدر: قناة الاولى

قناة الأولى -

دعماً للاستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد.. وزارة الهجرة تستعرض الإجراءات والمبادرات الخاصة بخدمة فئات العناية





بدعم من وزيرة الهجرة والمهجرين السيدة إيفان فائق جابرو، قدم الفريق الوزاري الخاص بتطبيق الاستراتيجية للنزاهة ومكافحة الفساد ( ٢٠٢١- ٢٠٢٤ ) والتابع لوزارة الهجرة والمهجرين، عرضاً لأهم الإجراءات المتخذة لدرء مخاطر وظواهر الفساد المشخصة بشكل استباقي بالتعاون مع دوائر الوزارة، فضلاً عن نشاطاته خلال عام ٢٠٢٣ والمبادرات والمشاريع الإلكترونية والجهد الإعلامي لنشر مفاهيم الاستراتيجية لكوادر الوزارة وفئات عنايتها .





وأكد مستشار الوزارة رئيس فريق تطبيق الاستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد السيد محمد جواد، إن :" العرض نفذ أمام لجنة تقييم خاصة لعمل الوزارت والتي تم تشكيلها من قبل هيئة النزاهة الاتحادية، وتم عرض الاستبيانات التي نفذها الفريق المعني بتنفيذ الاستراتيجية في المحافظات كافة، مع عرض أفلام عن مبادرات وزيرة الهجرة والمهجرين في معالجة مشاكل فئات العناية بشكل مباشر في بغداد والمحافظات والمشاريع المدرة للدخل للعائدين ، كذلك الدليل الإرشادي لأهم تعليمات الوزارة لكافة الفئات التي تعنى بها داخل وخارج العراق ".