2024-01-27 20:00:05 - المصدر: العربي الجديد

يسعى المهاجم المصري مصطفى محمد لتحقيق لقب هدّاف النسخة الـ34 من كأس أمم أفريقيا، بعد أن سجل 3 أهداف منذ بداية البطولة، وهو اللاعب الوحيد الذي سجل في كل المباريات، ولكنه يواجه 3 عقبات من أجل تحقيق حلمه بأن يصبح أول عربي يحصل على لقب الهدّاف في النهائيات منذ التونسي أحمد العكايشي في نسخة 2015.

لا يتوقف عن التسجيل أبدًا! ???



مصطفى محمد للمرة الثالثة على التوالي ?⚽️#الدوري_الفرنسي | #أمم_إفريقيا_2023 pic.twitter.com/Mg9jnh84B6 — الدوري الفرنسي (@Ligue1_Arab) January 22, 2024

فارق مهم عن المتصدر

العقبة التي تهدد طموحات مهاجم نادي نانت الفرنسي هو الفارق الذي يتمتع به مهاجم منتخب غينيا الاستوائية إيميليو إنسوي، الذي يقود الترتيب برصيد خمسة أهداف، وعادة ما تشهد أرقام المهاجمين تراجعاً في الفترة الثانية من البطولة في أدوار خروج المغلوب، باعتبار أن الحسابات تُسيطر على المباريات، ولن تكون هناك الكثير من الفرص من أجل التسجيل باستمرار، وتعويض الفارق عن متصدر الترتيب الحالي.

هدف يعني الكثير للمصريين! ??



احتفال مصطفى محمد لخَّص كل شيء! ?#TotalEnergiesAFCON2023 | #أمم_إفريقيا_2023 | @EgyptNTpic.twitter.com/xfUNCOp64b — CAF - عربي (@caf_online_AR) January 23, 2024

مصطفى محمد سيحظى برقابة قوية

ستحاول كل المنتخبات مراقبة الهدّاف المصري في المرحلة القادمة، بداية بلقاء ثمن النهائي عندما يواجه الكونغو الديمقراطية، ذلك أن المصري بات الخطر الأول على كل المنافسين، وبالتالي، ستفرض عليه رقابة قوية من أجل الحدّ من خطورته، وهو لاعب لا يملك فنيات كبيرة، ذلك أن مصدر قوّته الأساسي هو حسن التمركز وحسّه التهديفي في مواجهة المنافسين، وبالتالي، سيكون مطالباً بمضاعفة المجهود من أجل إيجاد المساحات.

حظوظ مصر ضعيفة

لا يبدو المنتخب المصري قادراً على الذهاب بعيداً في البطولة، باعتبار أنه فشل في تحقيق الانتصار إلى حدّ الآن، وستكون مهمته أصعب في المباريات القادمة باعتبار أن المنتخبات التي ستواجه "الفراعنة" في الدور الثاني ستكون قوية، ولهذا فإن حظوظ مصطفى محمد في الاستمرار في البطولة مع منتخب بلاده لا تبدو كبيرة، ما قد يعصف بأحلامه خاصة مع ضعف الدفاع الذي يهدد طموحات مصر بعد قبول 6 أهداف في بداية السباق، كما أن الغيابات التي تعرفها صفوف بطل أفريقيا في 7 مرّات سابقة قد تجعل المهمة أكثر تعقيداً، ورغم ذلك، فإن الجماهير العربية ستدعم اللاعب المصري في صراع من أجل اللقب، وذلك بعد أن خسرت البطولة المهاجم الجزائري بغداد بونجاح بعد أن ودّع منتخب بلاده المنافسة.