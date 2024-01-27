بعجلة بيك آب.. كوردي أربيلي يدمج حب القهوة بموهبة الطفولة في مشروع صغير (صور)

2024-01-27 20:32:38 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ من "البسطية الى الدراجة وصولاً إلى عجلة البيك آب"، هكذا بدأ الشاب ريبوار حسين من أهالي مدينة أربيل، عاصمة إقليم كوردستان، رحلته في أحد شوارع المدينة بدمج مهنة بيع القهوة التي أبدع بها بموهبة الرسم على الخشب، ومع نجاح مشروعه الصغير، فإن زبائن الشاب أصبحوا متنوعين بين متذوق للقهوة ومقتنٍ للوحات الشاب الفنية وبين من يجمع بينهما.

ويقول الشاب ريبوار في حديث لوكالة شفق نيوز إنه "ومنذ ست سنوات افتتحت هذا المشروع في مدينة أربيل حيث بدأت بـ"بسطية"، وطورته الى دراجة، والان تحولت الى سيارة بيك آب ابيع عليها القهوة بشكل رئيس مع الشاي -لمن يطلب ذلك فقط".

ويضيف؛ "منذ الصغر وأنا أهوى الرسم والكتابة على الخشب لكن معيشة الحياة حالت دون امكانية اتخاذ هذه الموهبة كمهنة لذلك فكرت في دمج حبي لصناعة القهوة مع موهبتي الفنية في هذا المشروع".

صور الزبائن وكلماتهم على الخشب

ويتابع حسين انه "بالإضافة الى زيارة الزبائن لي لشرب القهوة، يطلب الكثير منهم شراء اللوحات التي ارسمها او اكتبها على الخشب اذ يبعثون الصور أو النصوص التي يحبونها وانا اقوم برسمها وبيعهم اياها"، مشيرا الى ان "اسعارها تبدأ من 5 آلاف دينار وقد تصل الى 50 الف دينار عراقي حسب النوعية".

وعن القهوة يوضح الشاب أن "أنواع القهوة التي ابيعها تصل الى 27 نوعا مختلفا وكلها من صناعتي إذ اشتري موادها الأولية بنفسي واقوم بتحضيرها عدا القهوة التركية وبن العميد اشتريهما من الأسواق".

مدح الزبائن

من جانبه يقول سامان خوشناو، وهو أحد الزبائن، في حديث لوكالة شفق نيوز إن "القهوة التي يبيعها رييوار لذيذة مع اللمسات التي اضافها، وما يجعل المكان جميلا أكثر هو وجود هذا الكم الكبير من اللوحات الفنية الرائعة".

ويضيف خوشناو أن "من المهم جدا اعتماد الشباب على أنفسهم وافتتاح المشاريع الخاصة بهم حتى لو كان بسيطة حيث يمكن توسيعها مع الوقت وتحقيق نتائج جيدة جدا".