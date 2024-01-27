وزير العمل يعلن إكمال الربط الإلكتروني والشبكي بدوائر الوزارة بنسبة 100٪

2024-01-27 20:42:01 - المصدر: واع

بغداد - واع - حسن الفوازأكد وزير العمل والشؤون الاجتماعية احمد الاسدي، اليوم السبت، المضي باستكمال مشاريع الاتمتة الالكترونية بدوائر الوزارة، وفيما أعلن إكمال الربط الإلكتروني والشبكي فيها بنسبة %100، كشف في الوقت نفسه عن التوجه لإعادة إعمار وتأهيل دور إيواء المسنين.وقال الاسدي لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "وزارة العمل من الوزارات المميزة في تبسيط الإجراءات للمواطنين، حيث تم اطلاق عدد كبير من الخدمات، اولها اطلاق منصة مظلتي التي تقدم من خلالها اكثر من مليوني اسرة للشمول الرعاية الاجتماعية، واطلاق خدمات الكترونية تتعلق بذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة، وإكمال ملف المعين المتفرغ بشكل تام".واضاف انه"تم اطلاق ايضا خدمات تتعلق بالاتمتة الالكترونية، واكمال الربط الالكتروني والشبكي بنسبة 100‎%‎ بجهود ذاتية في الوزارة، وسيتم إكمال مشروع الاتمتة في جميع الدوائر".واشار الى ان" العام الجاري سيشهد اطلاق خدمة الاتمتة في دائرة الضمان الاجتماعي والتقاعد للعمال، ودائرة العمل والتدريب المهني بعد ان اطلقنا ثلاث تطبيقات فقط خلال الاسابيع القليلة الماضية في دائرة الضمان وتقاعد العمال"، لافتا الى ان"النتائج كبيرة ممكن ملاحظتها من خلال ما تم اصداره من عدد لبطاقات (كي كارد) في العام الماضي ".ولفت الى انه" تم اصدار اكثر من 900 الف بطاقة، و كذلك اطلقنا خدمة (نجيك للبيت) للمعاقين والعاجزين وذوي الاحتياجات الخاصة"، موضحا انه" فيما يتعلق بكبار السن وبعد ان عادت الدور الايوائية من المحافظات الى الوزارة سيتم خلال الاسابيع القليلة القادمة اطلاق خدمة اعادة اعمار وتأهيل جميع الدور في بغداد و المحافظات".