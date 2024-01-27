وفاة تسعة أشخاص نتيجة حادث سير "مروع" في محافظة الأنبار

2024-01-27 20:58:17 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ قضى 9 أشخاص يوم السبت، في حادث سير مروع بمحافظة الأنبار.

وذكر بيان لمديرية المرور العامة ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن حادث اصطدام وقع في طريق الفلوجة _ سدة سامراء، بين مركبة نوع دوج اوباما والمركبة الثانية بيك اب دبل قمارة بسبب الاجتياز الخاطئ والسرعة الشديدة مما ادى الى وقوع الحادث واحتراق المركبة البيك اب.

وأشار إلى أن الحادث أدى إلى وفاة تسعة أشخاص.

وشدد البيان على ضرورة الالتزام بالسرعة المحددة والالتزام بأسبقيات وتعليمات المرور لتجنب وقوع الحوادث المرورية المؤسفة.