الحشد الشعبي يفكك خلية إرهابية ويطيح بعناصرها في نينوى

2024-01-27 21:30:04 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلن الحشد الشعبي، اليوم السبت، تفكيك خلية إرهابية والإطاحة بعناصرها في محافظة نينوى.وقال بيان للحشد الشعبي تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "قوة من معاونية الاستخبارات والمعلومات/ مديرية الاستخبارات العسكرية في هيئة الحشد الشعبي بمحافظة نينوى، تمكنت من تفكيك خلية إرهابية وإلقاء القبض على عناصرها في المحافظة".وأضاف البيان، أن "ذلك جاء خلال عملية أمنية نوعية، حيث تمكنت القوة وبعد متابعة أمنية من تفكيك خلية إرهابية مؤلفة من 4 عناصر وإلقاء القبض عليهم في مناطق (السلامية، بعويزة، تل الرمان، الكرامة) ضمن محافظة نينوى".وأشار، إلى أنه "جرى اتخاذ الإجراءات الأصولية والقانونية اللازمة بحقهم".