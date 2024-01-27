ضربة جديدة.. انتهاء موسم نجم برشلونة

2024-01-27 21:30:04 - المصدر: واع

متابعة - واعخسر فريق برشلونة، اليوم السبت، جهود أحد لاعبيه البارزين حتى نهاية الموسم الحالي، بداعي الإصابة.وقال برشلونة، في بيان رسمي نشره عبر حسابه بشبكة "إكس": "أظهرت الاختبارات أن بالدي يعاني من إصابة في وتر الركبة اليمنى".وأضاف بيان البارسا، "سيخضع اللاعب خلال الأيام المقبلة لعملية جراحية، تحت إشراف الطبيب لاسي ليمبينين، والطاقم الطبي للنادي، في توركو بفنلندا، وبمجرد تنفيذ الجراحة سيتم إصدار بيان جديد".وأكد فابريزيو رومانو، خبير انتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا، أن موسم بالدي انتهى مع برشلونة.وكتب فابريزيو، عبر حسابه على "إكس": "لن يشارك بالدي في أي مباراة حتى الصيف المقبل".كان بالدي قد تعرض لإصابة خلال محاولته الركض في إحدى الهجمات، بمباراة أتلتيك بيلباو، اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس ملك إسبانيا.وحاول الجهاز الطبي لبرشلونة تقديم المساعدة لبالدي، لكن الأخير لم يستطع استكمال المباراة، حيث غادر في الدقيقة 23.واضطر تشافي هيرنانديز، المدير الفني للفريق الكتالوني، إلى الدفع بالشاب هيكتور فورت بدلا منه.وفي سياق متصل، أعلن برشلونة عن تعرض سيرجي روبرتو لإصابة في وتر العرقوب الأيسر، وستحدد مدة غيابه بناء على وتيرة تعافيه من الإصابة.