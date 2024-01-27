منتخب الشباب يتغلب على شاختار دونيتسك الأوكراني وديا

2024-01-27 21:46:01 - المصدر: واع

بغداد - واعتغلب منتخب الشباب، اليوم السبت، على فريقِ شاختار دونيتسك الأوكراني تحت 20 عاماً، في المباراة الودية التي أقيمت في مدينة أنطاليا التركية.وقال مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "منتخب الشباب، تغلب على فريقِ شاختار دونيتسك الأوكراني تحت 20 عاماً، بهدف نظيف أحرزه اللاعب كرار جعفر في الدقيقة 66 من عمرِ المباراة".هذا ومن المؤملِ أن "يخوض المنتخب الشبابي مباراته الثالثة في معسكر أنطاليا، أمام منتخب قيرغيزستان يوم الخميس المُقبل، استعدادا للاستحقاقاتِ المُقبلة".