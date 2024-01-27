2024-01-27 21:50:58 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

علق عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية ياسر وتوت، اليوم السبت (27 كانون الثاني 2024)، على إمكانية نجاح اللجنة العسكرية العليا التي ستشكل بين العراق وأمريكا من وضع برنامج واضح وصريح للانسحاب الاجنبي من البلاد.

وقال وتوت، لـ"بغداد اليوم"، ان "هناك إمكانية كبيرة لنجاح اللجنة العسكرية العليا التي ستشكل بين العراق وأمريكا بسبب وجود إصرار حكومي حقيقي لانهاء هذا الملف بالشكل السريع، وهذا الامر مدعوم من قبل جميع القوى السياسية".

وبين انه "ليس بالبعيد ان تعمل الولايات المتحدة الامريكية على المماطلة بسحب قواتها من العراق، ولهذا يجب وضع جدول زمني يكون فيه توقيتات معلنة وملزمة التنفيذ للطرفين (العراقي – الأمريكي) والبرلمان سيبقى يتابع عمل هذه اللجنة لمعرفة نتائج اجتماعاتها التي تعقد خلال المرحلة المقبلة".

وترأس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني اليوم السبت الجولة الأولى للحوار الثنائي بين العراق والولايات المتحدة لـ"إنهاء مهمة التحالف الدولي"، بحسب تعبير بيان رئاسة الوزراء، حيث يقود المفاوضات من الجانب العراقي رئيس أركان الجيش الفريق أول ركن عبد الأمير يار الله.

بالمقابل، تقول وزارة الدفاع الامريكية، ان انطلاق اعمال اللجنة العليا المشتركة بين العراق وامريكا، لايتعلق بسحب القوات الامريكية من البلاد، بل بتقييم خطورة داعش ومدى التقدم الحاصل في القدرات الامنية العراقية.



