2024-01-27 22:00:26 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تمكن المنتخب العراقي للشباب اليوم البست، من التغلب على نادي شاختار دونيتسك الأوكراني ودياً بنتيجة 1-0.

وسجل الهدف الوحيد في المباراة اللاعب كرار جعفر في الدقيقة 65 من عمر المباراة.

وجرت المباراة اليوم بمجمع "تايتينك ديلوكس" لكرة القدم في مدينة أنطاليا ضمن معسكره التدريبي الجاري هناك تحضيراً للاستحقاقات المقبلة.

ويشارك نادي شاختار دونستك الأوكراني في دوري أبطال أوروبا تحت 20 عاماً والذي يعسكر حاليا في أنطاليا التركية.

ويواصل منتخب شباب العراق لكرة القدم معسكره التدريبي في مدينة انطاليا وانهى مرانه الأخير يوم أمس الجمعة في مجمع "ميرهان"، استعداداً لمواجهة نادي شاختار دونستك الأوكراني اليوم.