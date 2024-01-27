أمين بغداد يعلن خطة الزيارة الرجبية والاستعداد لاستقبال الزائرين

2024-01-27 22:04:01 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلن أمين بغداد عمار موسى كاظم، اليوم السبت، عن تهيئة الخطة الخدمية الخاصة بزيارة ذكرى استشهاد الإمام الكاظم (عليه السلام).وقال بيان للأمانة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "أمين بغداد بحث خلال ترؤسه اجتماعاً موسعاً مع المديرين العامين الاستعدادات الجارية لإعداد الخطة الخدمية الخاصة باستقبال الحشود المليونية لإحياء زيارة ذكرى استشهاد الإمام موسى الكاظم (عليه السلام) بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والوزارات المعنية وأمانة العتبة الكاظمية المقدسة والمواكب الحسينية لتقديم أفضل الخدمات للزائرين الوافدين مشياً على الأقدام من مناطق بغداد ومحافظات البلاد كافة إضافة إلى الزائرين القادمين من خارج البلاد".وأضاف، أن " الخطة ستنطلق من خلال غرفة العمليات المشكلة في مقر بلدية الكاظمية بدءاً من الثاني من شهر شباط المقبل وستستمر إلى ما بعد انتهاء مراسم الزيارة، وستكون هناك متابعة لحركة توزيع الآليات التخصصية من خلال نظام GPS".وأشار، إلى أن "أمين بغداد وجه بتقسيم مدينة الكاظمية إلى 9 قواطع، لتتسلم كل بلدية أو بلديتين أحد القواطع لإدارته بالكامل ويتولى كل مدير عام إدارة أحدها إلى جانب الجهد الساند الذي سيتم رفده لكل قاطع مع تواجد السادة وكلاء أمانة بغداد للشؤون الفنية والإدارية للإشراف على عدد من القواطع المهمة".وتابع البيان، أن "أمين بغداد وجه بإشراك أكثر من 1800 عامل نظافة و 80 كابسة لجمع النفايات إلى جانب عدد من حوضيات نقل المياه والآليات الاخرى التخصصية وتهيئة ورش الصيانة والوقود اللازم لها مع توزيع حاويات النفايات المترية في طرق مرور الزائرين وبالقرب من المواكب الحسينية".وأوضح، أن "أمين بغداد وجه ايضاً بإبداء التعاون الكامل مع الفرق التطوعية وتجهيزها بجميع المعدات اللازمة مع الاهتمام بحملات التوعية ضمن طرق مرور الزائرين والتعاون مع المواكب الحسينية".وختم البيان، أن" الأمين أوعز إلى دائرة ماء بغداد بزيادة ضخ المياه إلى مدينة الكاظمية خلال مدة الزيارة وتجهيز مشروعي ماء العطيفية والكاظمية بكميات كافية من مادتي الشب والكلور وتهيئتهما للعمل بطاقتهما القصوى".