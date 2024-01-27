ذي قار تمسي على عدة حوادث أمنية: اشتباك مع تجار مخدرات ومشاجرة مسلحة

2024-01-27 22:14:12 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة ذي قار، اليوم السبت، بتسجيل حوادث امنية في المحافظة بينها مداهمة منزل تاجر مخدرات والاشتباك معه شمالي المحافظة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، ان "قوة امنية داهمت منزل تاجر مخدرات بقضاء الشطرة شمالي محافظة ذي قار ودخلت باشتباك مسلح معه، انتهى باصابة ضابط القوة الامنية بجروح، فيما اصيب ايضا تاجر المخدرات بجروح بليغة واعتقاله"، لافتا إلى ان " القوة الامنية كميات من المخدرات كانت بحوزته وأسلحة نارية".

وتابع المصدر، كما أن "شجاراً مسلحا بين جيران في احد القرى شرقي مدينة الناصرية مركز المحافظة بسبب خلافات سابقة، انتهت باصابة شخص بجروح حاول التدخل بين الطرفين لفض الشجار المسلح".