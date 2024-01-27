انواء كوردستان الجوية تكشف عن كمية الأمطار في الإقليم خلال خلال الساعات الـ12 الماضية

2024-01-27 22:46:22 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت مديرية الانواء الجوية والرصد الزلزالي في كوردستان، يوم السبت، عن كمية الأمطار المتساقطة في اقليم كوردستان خلال الساعات الـ12 الماضية.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الأمطار المتساقطة على مدن ومناطق إقليم كوردستان، كانت كالتالي: اربيل 0.1 ملم، السليمانية 7.7 ملم، كركوك 4 ملم، بيرمام 3 ملم، العمادية 13.6 ملم، جمجمال 7.2 ملم، دربنديخان 7.8 ملم، بامرني 13.6 ملم، دوكان 22.2 ملم، حاج عمران 1.8 ملم، هلشو 25.8 ملم، كلار 3.6 ملم، ميدان 1.4 ملم، بينجوين 22.2 ملم، وقلا دزة 10.8 ملم".

وتشهد مناطق إقليم كوردستان هذا الشتاء،، هطول أمطار غزيرة في أغلب مناطقها، في حين تشهد مناطق أخرى من الإقليم، خاصة الجبلية، تساقط للثلوج بشكل كثيف.