حزمة توجيهات من وزير الداخلية مع قرب زيارة الامام الكاظم "ع"

2024-01-27 22:52:57 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم-بغداد

اكد وزير الداخلية عبد الامير الشمري، اليوم السبت (27 كانون الثاني 2024)، على ضرورة عدم قطع الطرق والاعتماد على الجهد الاستخباري في تأمين زيارة الامام موسى الكاظم عليه السلام.

وقالت وزارة الداخلية في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إنه "ترأس وزير الداخلية رئيس اللجنة الأمنية العليا لتأمين الزيارة الرجبية عبد الأمير الشمري، اجتماعاً لمناقشة آخر الاستعدادات الجارية لإحياء ذكرى استشهاد الإمام موسى بن جعفر عليه السلام في العاصمة بغداد بحضور الجهات المعنية كافة والساندة وعدد من القادة والضباط".

وأكد الوزير على "انسيابية حركة الزائرين والعجلات وتوزيع المهام والواجبات على الدوائر المشاركة بهذه المناسبة الخالدة، موجهاً بعدم قطع أي طريق والعمل على تنفيذ الخطة الخاصة بهذه الذكرى في جانبي الكرخ والرصافة".

وشدد على "تكثيف الجهد الاستخباري من خلال خلية تجمع كل الأقسام الاستخبارية العاملة ضمن بغداد".

وعلى صعيد متصل، أكد الوزير على "ضرورة توفير العجلات الخاصة بالنقل، وتعزيز الأجهزة الأمنية بقوات إضافية من باقي المحافظات، فضلاً عن تعزيز أعداد المفتشات، وتوفير عجلات السونار، ووضع خطوط مسير مناسبة لتحرك عجلات الإسعاف والدفاع المدني".



