أستراليا بالصلابة تواجه إندونيسيا الحالمة بإنجاز تاريخي

2024-01-28 02:00:15 - المصدر: العربي الجديد

تفتتح اليوم مباريات دور الـ16 في بطولة كأس آسيا 2023 لكرة القدم، المقامة حالياً في قطر، والتي تستمرّ حتى العاشر من فبراير/ شباط المقبل، حين يقام النهائي على ملعب لوسيل، وتلعب اليوم أستراليا ضد إندونيسيا عند الساعة 13:30 بتوقيت القدس المحتلة في مباراة عنوانها "تأكيد الصلابة والحذر من أي مفاجأة".

في عام 2015 حققت أستراليا لقبها الأول في كأس آسيا، وهي في الوقت الراهن تحاول الذهاب بعيداً، مع العلم أنّها بعيدة نسبياً عن الضغوط، حيث لم تكن منذ البداية بين المرشحين الأوائل، وهذا ما يعطيها أفضلية للعب بروية، والتقدم خطوة وراء خطوة في هذه البطولة تحت قيادة المدرب الأسترالي غراهام بوتر.

واستطاعت أستراليا التي لا تضمّ عملياً أسماءً كبيرة في صفوفها، تقديم مستويات جيدة في دور المجموعات، وستواجه في دور الـ16 منتخب إندونيسيا المتأهلة إلى هذا الدور للمرة الأولى، مع العلم أن الكنغر هزم سورية بهدفٍ دون مقابل، وتفوق على الهند بثنائية نظيفة، وتعادل مع أوزبكستان بنتيجة 1-1.

ويمتاز منتخب أستراليا بقوة بدنية ولياقة عالية، بحضور قلب الدفاع هاري سوتار المحترف في نادي ليستر سيتي، إضافة إلى خبرة الحارس رايان الذي لعب لسنوات في البريميرليغ، مع العلم أن الكنغر يجيد الكرات العالية والتعامل معها جيداً. وذكر مارتن بويل في المؤتمر الصحافي أن منتخب أستراليا كان يهدف إلى حصد الصدارة في دور المجموعات وحقق مبتغاه".

في المقابل، وصل المنتخب الإندونيسي إلى هذا الدور للمرة الأولى في تاريخه، بعد أن حلّ في المركز الثالث بالمجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط، خلف العراق المتصدر برصيد 9 نقاط، واليابان في المركز الثاني برصيد 6 نقاط، وضمن منتخب إندونيسيا تأهله ضمن أفضل الفرق أصحاب المركز الثالث.